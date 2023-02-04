Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, несмотря на это, в целом Украина до сих пор не имеет паритета с Россией по количеству выстреленных снарядов в день. Но ситуация гораздо лучше, чем была раньше.

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Сколько в России осталось артиллерийских снарядов

Как подчеркнул Черник, 15 – 20 миллионов артиллерийских снарядов – это просто колоссальная цифра. К примеру, США к моменту полномасштабного вторжения имели около 2,5 миллионов 155-миллиметровых снарядов.

Однако оккупанты уже использовали огромное количество снарядов. А украинские военные уничтожили много вражеских складов боеприпасов на оккупированных территориях. Сейчас в России гораздо хуже ситуация с артиллерийскими снарядами.

Сколько в России артиллерийских снарядов – предположение Черника: смотрите видео

Большей части из этих 15-20 миллионов снарядов уже нет. Тут трудно точно сказать, но, по моему мнению, 12-13-14 миллионов снарядов они выстреляли и мы уничтожили. В пределах, возможно, от 3 до 4 миллионов у них осталось,

– отметил Черник.

Впрочем, Россия еще способна производить около 125 тысяч снарядов в месяц. Это довольно значительная цифра, но она не позволяет им постоянно использовать от 45 до 60 тысяч снарядов в сутки, как это было раньше.

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