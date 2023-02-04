Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, попри це, загалом Україна досі не має паритету з Росією за кількістю вистрілених снарядів на день. Але ситуація значно краща, ніж була раніше.
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Скільки в Росії залишилося артилерійських снарядів
Як наголосив Черник, 15 – 20 мільйонів артилерійських снарядів – це просто колосальна цифра. До прикладу, США на момент повномасштабного вторгнення мали близько 2,5 мільйонів 155-міліметрових снарядів.
Однак окупанти вже використали величезну кількість снарядів. А українські військові знищили багато ворожих складів боєприпасів на окупованих територіях. Зараз в Росії значно гірша ситуація з артилерійськими снарядами.
Скільки в Росії артилерійських снарядів – припущення Черника: дивіться відео
Більшої частини з цих 15 – 20 мільйонів снарядів вже немає. Тут важко точно сказати, але, на мій погляд, 12-13-14 мільйонів снарядів вони вистріляли і ми знищили. В межах, можливо, від 3 до 4 мільйонів у них залишилося,
– зазначив Черник.
Утім, Росія ще здатна виробляти близько 125 тисяч снарядів на місяць. Це досить значна цифра, але вона не дозволяє їм постійно використовувати від 45 – до 60 тисяч снарядів на добу, як це було раніше.
Україна отримає новітні ракети від США
- Україна отримає в новому пакеті військової допомоги від США бомби малого діаметра GLSDB. Вони, за різними даними, мають дальність ураження від 150 – до 160 кілометрів.
- Ці боєприпаси суттєво збільшують можливості ураження ворожих цілей на окупованих територіях. Які нові можливості отримають ЗСУ – читайте в матеріалі 24 Каналу.
- Утім, поки невідомо, коли саме ЗСУ отримають ракети GLSDB. Кореспондент американського видання Foreign Policy Джек Детч з посиланням на Пентагон повідомив, що розгортання ракет GLSDB в Україні займе близько 9 місяців. Однак згодом він видалив свій допис. Офіційної інформації, коли Україна отримає GLSDB наразі немає.