Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, попри це, загалом Україна досі не має паритету з Росією за кількістю вистрілених снарядів на день. Але ситуація значно краща, ніж була раніше.

До теми Втрати ворога зростуть: Пентагон збільшить виробництво артилерії для України у 6 разів

Скільки в Росії залишилося артилерійських снарядів

Як наголосив Черник, 15 – 20 мільйонів артилерійських снарядів – це просто колосальна цифра. До прикладу, США на момент повномасштабного вторгнення мали близько 2,5 мільйонів 155-міліметрових снарядів.

Однак окупанти вже використали величезну кількість снарядів. А українські військові знищили багато ворожих складів боєприпасів на окупованих територіях. Зараз в Росії значно гірша ситуація з артилерійськими снарядами.

Скільки в Росії артилерійських снарядів – припущення Черника: дивіться відео

Більшої частини з цих 15 – 20 мільйонів снарядів вже немає. Тут важко точно сказати, але, на мій погляд, 12-13-14 мільйонів снарядів вони вистріляли і ми знищили. В межах, можливо, від 3 до 4 мільйонів у них залишилося,

– зазначив Черник.

Утім, Росія ще здатна виробляти близько 125 тисяч снарядів на місяць. Це досить значна цифра, але вона не дозволяє їм постійно використовувати від 45 – до 60 тисяч снарядів на добу, як це було раніше.

Україна отримає новітні ракети від США