Ракеты GLSDB можно применять в системах HIMARS, которыми уже умело оперирует Украина. Предоставленные боеприпасы существенно увеличивают возможность поражения враждебных целей на территории нашего государства. О том, какие цели станут доступны для ВСУ – читайте дальше в материале 24 Канала.

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Где теперь ВСУ могут уничтожать враждебные цели

Херсонщина и Крым

С имеющимися снарядами в HIMARS ВСУ получают Олешки, Голую Пристань и Скадовск и другие населенные пункты в этом районе. Однако ракеты GLSDB позволят установить огневой контроль почти над всей Херсонщиной, кроме Генической. Также под огонь ВСУ сможет попасть один из двух сухопутных путей в временно оккупированный полуостров Крым через Армянск. последний, к слову, тоже будет в зоне поражения ракет GLSDB, а вместе с ним и Красноперекопское и северо-западное побережье Крыма в районе Каркиницкого залива.

Запорожье

В Запорожской области вполне достижимыми целями станет вся временно оккупированная территория региона, включая Мелитополе и Бердянск. Имеющиеся силы позволяют атаковать вражеские позиции от линии разграничения до Мелитополя, например ВСУ неоднократно наносили удары по скоплению живой силы врага в этом регионе, в частности в Токмаке и Васильевке.

Донецкая область

Ракеты GLSDB позволят вооруженным силам поражать враждебные цели на всей временно оккупированной территории Донецкой области. Наши воины смогут поражать цели в районах Мариуполя, Новоазовска, Снежного, Тореза и Амвросиевки, чего не могут сделать с снарядами.

Луганская область

Для оккупантов в Луганской области ракеты GLSDB принесут особый сюрприз. С имеющимися сейчас снарядами ВСУ могут поражать враждебные цели на территории Луганской области, которая была захвачена после начала полномасштабного вторжения. Хотя восточные районы области будут оставаться недостижимыми для этих ракет.

Тем не менее, ВСУ смогут уничтожать враждебные цели в Луганске, Хрустальном и Антраците и в близлежащих населенных пунктах.

Когда Украина получит ракеты GLSDB

Корреспондент американского издания Foreign Policy Джек Детч со ссылкой на Пентагон сообщил, что развертывание ракет GLSDB в Украине займет около 9 месяцев. То есть если опираться на эти слова, наши воины смогут использовать их в ноябре этого года. Однако свое сообщение журналист удалил.

В новом сообщении Джек Детч отметил, что ошибочно написал, что ракеты GLSDB невозможно запускать с HIMARS, ведь в США говорят, что это "пока", однако вероятно, что эти ракеты в Украину поступят с пусковыми установками. Однако в этот раз корреспондент не говорил о сроках развертывания.