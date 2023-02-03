В Министерстве обороны США объявили, что новый пакет военной помощи в Украине составляет 2,175 миллиарда долларов. Он включает в себя две системы ПВО Hawk и высокоточные ракеты.
США в пятницу, 3 февраля, объявили очередной пакет военной помощи Украины. Общая стоимость пакета составляет более 2 миллиардов долларов.
Источник:Остап Ярыш
В Министерстве обороны США объявили, что новый пакет военной помощи в Украине составляет 2,175 миллиарда долларов. Он включает в себя две системы ПВО Hawk и высокоточные ракеты.