Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, яку саме зброю ймовірно мав на увазі Данілов і чому саме вона має вирішальне значення у війні.

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Техніка може брати на борт сотні кілограмів цікавих приладів

На особисту думку військового експерта, війна в Україні кристалізувала початок восьмого покоління воїн.

Воно характеризується застосуванням якнайбільшої номенклатури різних класів безпілотних летальних апаратів. В першу чергу – дронів,

– зазначив він.

Співрозмовник пояснив, що науково-технічний прогрес сягнув так високо і так далеко, що в найрізноманітніший комплектації – від дизель-бензонованих двигунів до реактивних – дана техніка може рухатись на кілька тисяч кілометрів і брати на борт сотні кілограмів найрізноманітніших цікавих приладів.

"Інколи ці прилади мають унікальну властивість в якийсь спосіб самозапалюватись і вибухати", – додав Петро Черник.

Зверніть увагу! Українська компанія розробила новий безпілотник "Шарк". У компанії зазначили, що "акула" сконструйована для проникнення на тимчасово контрольовану ворогом територію. Зокрема, безпілотник може вести глибоку аеророзвідку.

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