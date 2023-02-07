Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, яку саме зброю ймовірно мав на увазі Данілов і чому саме вона має вирішальне значення у війні.
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Техніка може брати на борт сотні кілограмів цікавих приладів
На особисту думку військового експерта, війна в Україні кристалізувала початок восьмого покоління воїн.
Воно характеризується застосуванням якнайбільшої номенклатури різних класів безпілотних летальних апаратів. В першу чергу – дронів,
– зазначив він.
Співрозмовник пояснив, що науково-технічний прогрес сягнув так високо і так далеко, що в найрізноманітніший комплектації – від дизель-бензонованих двигунів до реактивних – дана техніка може рухатись на кілька тисяч кілометрів і брати на борт сотні кілограмів найрізноманітніших цікавих приладів.
"Інколи ці прилади мають унікальну властивість в якийсь спосіб самозапалюватись і вибухати", – додав Петро Черник.
В Україні випробували власний ударний дрон: що про нього відомо
- На початку грудня державний концерн Укроборонпром оголосив про початок випробувального терміну вітчизняного безпілотника.
- Випробування безпілотника тривали близько місяця. Тепер розробка дрона досягла етапу, коли про нього не можна нічого говорити.
- Працівники концерну намагалися максимально прискорили виробництво першого зразка, випробували його в повітрі та готуються до наступного етапу – демонстрації можливостей цього комплексу керівництву Сил безпеки та оборони нашої держави.
- Ще 17 жовтня в Укроборонпромі анонсували вихід нового безпілотника. Це сталось після того, як окупанти атакували Київ так званими БпЛА "Герань-2", а насправді іранськими Shahed 136.
- Дальність польоту дрона – 1000 кілометрів. Вага бойової частини – 75 кілограмів. Злітна вага пристрою – 200 кілограмів.
- Відомо, що побудували безпілотник згідно з завданням, яке на початку серпня озвучив Головнокомандувач Валерій Залужний.