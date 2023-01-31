Про це 24 Каналу розповів представник команди розробників українського безпілотника Punisher Максим Суботін. За його словами, проєкт з розробки українських дронів започаткувався у 2016 році групою військовослужбовців.

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Найдешевший багаторазовий український ударний дрон

За його словами, для виконання своїх задач команді розробників було потрібно винайти спосіб для знищення важливих цілей у ворожому тилу за 20-кілометровою зоною.

Це такий радіус, до якого важко діставати ствольною артилерією,

– уточнив він.

Суботін розповів, що так з'явився перший український багаторазовий ударний дрон. Сьогодні він може здійснювати місію в радіусі 45 кілометрів і знищувати ціль з першого або з другого скидання.

"Ми зробили, можливо, найдешевший багаторазовий ударний дрон, розуміючи, що оборонний бюджет України немає значних обсягів, принаймні, тоді, коли ми починали його розробляти", – зауважив розробник.

На його думку, коли вартість виконання дронами місії низька, їх можна здійснювати сотнями і навіть тисячами.

"Зараз 37 екіпажів користуються дронами нашої розробки Punisher. Вони виконують від 400 до 500 місій на місяць в залежності від погодних умов або інших чинників", – зазначив він.

Можемо адекватно реагувати на всі загрози війни

Співрозмовник наголосив, що наразі випускається достатня кількість дронів, для того, щоб забезпечити ту потребу Збройних сил, яка формується командирами підрозділів. Також зараз є централізоване визначення потреби на рівні Генштабу.

Проводиться системна планова робота з побудови і самих підрозділів, які будуть їх використовувати, і насичення підрозділів засобами – розвідувальними дронами, дронами-камікадзе і ударними такими, як наші. Це дає нам змогу адекватно реагувати на всі загрози війни,

– розповів він.

Суботін зазначив, що прийняття будь-якого експериментального зразка БПЛА на процедуру піддослідної експлуатації вимагає досить тривалого часу.

Це пов'язане зі своєрідним протоколом безпеки. Тому що перш ніж військовослужбовець отримає дрон, його експериментальний зразок має бути ретельно перевірений щодо небезпеки користування,

– уточнив він.

Співрозмовник наголосив, що у період війни ця процедура спрощена, але не втратила своєї якості – всі необхідні безпекові заходи збережені.

Завод з виробництво дронів може стати ціллю ворога

За його словами, ми, українці, можемо розгорнути виробництво будь-чого на теренах України, але для цього потрібне певне сприяння держави.

Для виробництва дронів необхідні комплектуючі, повний цикл яких поки що неможливо налагодити в Україні через економічні і безпекові причини. Адже завод з виготовлення чогось важливого для ВПК України автоматично стає ціллю для ворога,

– зауважив він.

Розробник підкреслив, що більш безпечно налагодити прямі постачання комплектуючих від наших західних партнерів, які дозволять нам масштабувати виробництво дронів всередині країни.

Розробник розповів про українські дрони Punisher: дивіться відео

Дрони мають завдати хірургічних ударів

На його думку, завдяки українським дронам можна змінити певні правила у війні.

Масове застосування дронів може:

порушувати управління окупаційними військами;

знищувати склади забезпечення – з боєприпасами, паливо-мастильними матеріалами.

"Використання дронів дасть нам певний час для адаптації, збереже наш особовий склад, зокрема, під час наступальних дій. Адже там, куди не досягає артилерія, можуть попрацювати ударні дрони. БПЛА навіть більш точні, ніж деякі дороговартісні артилерійські боєприпаси", – зауважив він.

Проте, розробник безпілотника Punisher наголосив, що дрони не змагаються з артилерійськими системами, їхнє призначення – завдати хірургічних, точкових ударів, які треба якісно і заздалегідь планувати і застосовувати в якомусь загальному задумі. Тоді ефект від такої тактики буде значним.

Окупанти мають готуватися до того, що українці будуть їх нищити масово. Якщо раніше вони думали, що мають примарні шанси перемогти Україну, то зараз у мене для них погані новини: ніяких шансів у них немає. Адже в цьому році ми плануємо збільшити кількість наших екіпажів мінімум до 100 за рік. А можливо і значно більше,

– резюмував Максим Суботін.

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