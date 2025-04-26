Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про візит Зеленського до Рима

Речник президента України Сергій Никифоров повідомив, що Володимир Зеленський прибув до Рима.

Зеленський, перша леді Олена Зеленська та українська делегація візьмуть участь у церемонії прощання із Папою Римським Франциском.

Раніше участь президента у церемонії була під питанням: Зеленський міг не встигнути на похорон через низку важливих військових засідань в Україні, зокрема щодо контрактів на ППО. Володимир Зеленський зазначав, якщо він не встигне завершити справи, Київ представлятимуть перша леді та міністр закордонних справ.

Зауважимо, що також у Рим прибув президент США Дональд Трамп з дружиною Меланією. Раніше Трамп припустив, що може зустрітися з Зеленським під час свого візиту на похорон Папи. У своїй соцмережі Truth Social він написав, що це "гарний день переговорів і зустрічей з Росією та Україною".

Востаннє лідери бачилися наприкінці лютого – тоді зустріч в Овальному кабінеті завершилася сваркою.