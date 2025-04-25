Володимир Зеленський сам визнав, що може не встигнути на похорон Папи Римського Франциска, який відбудеться у суботу, 26 квітня. Зробив цю заяву політик під час покладання квітів біля зруйнованого ударом будинку у Святошинському районі столиці, передає 24 Канал.

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Хто поїде на похорони Папи

Глава держави зауважив, що важливо, аби Україна була представлена на похороні. Він нагадав внесок Ватикану у повернення незаконно депортованих українських дітей та обміни полоненими.

Якщо я не встигатиму, Україна буде представлена на гідному рівні. Міністр закордонних справ і перша леді там будуть присутні,

– поділився політик.

Зеленський пояснив, що йому потрібно бути в Україні. Ще 25 квітня він матиме кілька військових засідань, де йтиметься про контракти щодо систем ППО. " Я не знаю, скільки це буде тривати, тому, якщо я буду встигати, обов'язково буду присутній, тому що це важливо для України", – додав президент.

До слова, під час брифінгу 25 квітня речник МЗС Георгій Тихий підтвердив візит очільника відомства Андрія Сибіги на похорон Папи. За його словами, українська делегація візьме участь у жалобних богослужіннях і зустрічах, які передбачені програмою Ватикану.

"У міністра, окрім участі у жалобних заходах, запланована низка телефонних переговорів та зустрічей з його колегами з інших країн", – розповів Тихий