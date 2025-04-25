Відповідну заяву він зробив у п'ятницю, 25 квітня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

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