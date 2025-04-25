Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтервʼю Володимира Зеленського засновнику Daily Wire Бену Шапіро.

Дивіться також Історія запам'ятає цей день": що західні ЗМІ пишуть про шокову зустріч Зеленського та Трампа

Попри невдалу першу зустріч робота України та США триває

Після словесної перепалки, що сталася між Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом та Джеєм Ді Венсом в Овальному кабінеті відбулося багато зустрічей, які мали позитивні результати. Президент України коментує, що цього все одно "недостатньо, щоб покласти край війні".

Зеленський зауважив, що сторонам була потрібна зустріч 28 лютого. Після неї попри все почалася співпраця, націлена на завершення бойових дій.

Наша команда почала працювати разом зі Сполученими Штатами. І я бачу в цьому певні позитивні моменти,

– сказав глава держави.

Президент додав, що українська та американська сторони на подальших зустрічах обговорити різні елементи, а переговори були більш плідні та філософські.

За словами Володимира Зеленського, Україна та США повинні продемонструвати "шлях до закінчення війни" та бажання діяти разом.

Ми розраховуємо на стратегічне партнерство, у якому ми завжди поважали народ Сполучених Штатів і вибір Сполучених Штатів, і підтримку, яка надходить від США. І тому я думаю, що у нас будуть більш плідні зустрічі з президентом Трампом,

– зауважив президент.

Нагадаємо, візит української делегації до США наприкінці лютого завершився достроково. Після сварки Дональд Трамп зупинив військову допомогу та обмін розвідданими з Україною. Американський лідер очікував вибачень від Володимира Зеленського. За кілька днів конфлікт президентів було вичерпано.