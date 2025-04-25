Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского основателю Daily Wire Бену Шапиро.

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Несмотря на неудачную первую встречу работа Украины и США продолжается

После словесной перепалки, произошедшей между Владимиром Зеленским, Дональдом Трампом и Джеем Ди Вэнсом в Овальном кабинете состоялось много встреч, которые имели положительные результаты. Президент Украины комментирует, что этого все равно "недостаточно, чтобы положить конец войне".

Зеленский отметил, что сторонам была нужна встреча 28 февраля. После нее несмотря на все началось сотрудничество, нацеленное на завершение боевых действий.

Наша команда начала работать вместе с Соединенными Штатами. И я вижу в этом определенные положительные моменты,

– сказал глава государства.

Президент добавил, что украинская и американская стороны на дальнейших встречах обсудить различные элементы, а переговоры были более плодотворные и философские.

По словам Владимира Зеленского, Украина и США должны продемонстрировать "путь к окончанию войны" и желание действовать вместе.

Мы рассчитываем на стратегическое партнерство, в котором мы всегда уважали народ Соединенных Штатов и выбор Соединенных Штатов, и поддержку, которая поступает от США. И поэтому я думаю, что у нас будут более плодотворные встречи с президентом Трампом,

– отметил президент.

Напомним, визит украинской делегации в США в конце февраля завершился досрочно. После ссоры Дональд Трамп остановил военную помощь и обмен разведданными с Украиной. Американский лидер ожидал извинений от Владимира Зеленского. Через несколько дней конфликт президентов был исчерпан.