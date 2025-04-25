Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 25 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.
Смотрите также Встреча не помогла ни Украине, ни России, – Зеленский вспомнил перепалку с Трампом в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп заявил, что вероятно встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским в Риме во время похорон Папы Римского Франциска.
Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 25 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.
Смотрите также Встреча не помогла ни Украине, ни России, – Зеленский вспомнил перепалку с Трампом в Вашингтоне