Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 25 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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