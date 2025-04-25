25 квітня Володимир Зеленський поклав квіти до зруйнованого будинку в Святошинському районі. Президент вшанував пам'ять киян, загиблих внаслідок російського ракетного удару по Києву у ніч на 24 квітня. Опісля глава держави відповів на запитання журналістів, передає 24 Канал.

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Зеленський про Крим

Політик наголосив, що він погоджується зі словами Трампа про те, що в України недостатньо зброї, аби силою повернути контроль над Кримом. Втім, президент нагадав за інші можливості тиску на агресора: санкційні, економічні та дипломатичні. Саме вони здатні створити підгрунття для обговорення територіальних питань, а тільки після повного безумовного припинення вогню. "Воно відкриває можливості говорити про все", – додав Зеленський.

Він також зазначив, що Україна готова до діалогу в будь-якому форматі з будь-ким та будь-коли: "Але тільки після реального сигналу, що Росія готова щодо закінчення війни. Такий сигнал – це повне, безумовне припинення вогню".

Нагадаємо, що президент Зеленський неодноразово заявляв, що Україна юридично не визнає окупацію жодної зі своїх територій, зокрема Криму. Подібна позиція розлютила Дональда Трампа. Той наголосив, що заява українського лідера про Крим "шкідлива" для мирних переговорів з Росією.