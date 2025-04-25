25 апреля Владимир Зеленский возложил цветы к разрушенному дому в Святошинском районе. Президент почтил память киевлян, погибших в результате российского ракетного удара по Киеву в ночь на 24 апреля. После глава государства ответил на вопросы журналистов, передает 24 Канал.

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Зеленский о Крыме

Политик подчеркнул, что согласен со словами Трампа о том, что у Украины недостаточно оружия, чтобы силой вернуть контроль над Крымом. Впрочем, президент напомнил другие возможности давления на агрессора: санкционные, экономические и дипломатические. Именно они способны создать основу для обсуждения территориальных вопросов, но только после полного безусловного прекращения огня. "Оно открывает возможности говорить обо всем", – добавил Зеленский.

Он также отметил, что Украина готова к диалогу в любом формате с кем-либо и когда-либо: "Но только после реального сигнала, что Россия готова к окончанию войны. Такой сигнал – это полное, безусловное прекращение огня".

Напомним, что президент Зеленский неоднократно заявлял, что Украина юридически не признает оккупацию ни одной из своих территорий, в частности, Крыма. Подобная позиция разозлила Дональда Трампа. Тот подчеркнул, что заявление украинского лидера о Крыме "вредно" для мирных переговоров с Россией.