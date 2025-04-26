По ворожих цілях працюють сили ППО. Про це пише 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

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На Київщині по дронах працює ППО

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Близько 9 години ранку в Київській ОВА повідомили, що в повітряному просторі області зафіксовано БпЛА.

По ворожих повітряних цілях працюють сили протиповітряної оборони.

Там наголосили дотримуватися інформаційної тиші та підкреслили, що не можна фіксувати та викладати в мережу роботу наших захисників.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,

– звернулися до жителів в Київській ОВА.

Нагадаємо, що вночі 26 квітня росіяни вдарили по Кропивницькому. Внаслідок ворожої атаки руйнувань зазнала цивільна інфраструктура в одному з районів обласного центру.

Постраждали офісні та складські приміщення.