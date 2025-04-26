По вражеским целям работают силы ПВО. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОГА.

Смотрите также "Шахеды" атаковали Киевскую область: в области повреждены частные дома

В Киевской области по дронам работает ПВО

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.

Около 9 часов утра в Киевской ОВА сообщили, что в воздушном пространстве области зафиксировано БПЛА.

По вражеским воздушным целям работают силы противовоздушной обороны.

Там отметили придерживаться информационной тишины и подчеркнули, что нельзя фиксировать и выкладывать в сеть работу наших защитников.

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,

– обратились к жителям в Киевской ОВА.

Напомним, что ночью 26 апреля россияне ударили по Кропивницкому. Вследствие вражеской атаки разрушениям подверглась гражданская инфраструктура в одном из районов областного центра.

Пострадали офисные и складские помещения.