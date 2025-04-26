Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Атака по Кропивницкому

Ночью 26 апреля россияне ударили по Кропивницкому. В результате вражеской атаки разрушениям подверглась гражданская инфраструктура в одном из районов областного центра.

Пострадали офисные и складские помещения,

– говорится в сообщении.

На месте происшествия работают все оперативные службы.



Последствия атаки по Кропивницкому / Фото ГСЧС

Согласно предварительным данным ГСЧС, пострадавших нет. Сейчас спасатели ликвидируют пожары зданий, которые возникли в результате ночного обстрела вражеских сил.



Спасатели ликвидируют пожары в результате атаки / Фото ГСЧС

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К слову ночью в Кировоградской ОГА заявили о повреждении башни мобильной связи.

Так, Андрей Райкович, председатель ОГА, сообщил, что в селе Липняжка Новоукраинского района вражеский БпЛА повредил башню мобильной связи. По его данным, пострадавших нет.