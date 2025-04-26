Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.
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Взрывы в Харькове
Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.
Утром в 6:06 в Харькове было громко. Городской голова сообщил о взрыве. Через минуту он проинформировал о еще одном взрыве в городе.
Харьков под атакой вражеских БПЛА. Будьте осторожны!
– указал он.
Буквально сразу через несколько минут, в 6:10, Терехов сообщил, что один из вражеских ударов пришелся по Шевченковскому району Харькова.
По его словам, на месте попадания зафиксировано дым.
24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.
Напомним, что российские войска еще со вчерашнего вечера запустили ударные БПЛА по регионам Украины. По состоянию на 6:18 26 апреля в ряде областей продолжается угроза атаки "Шахедами".