Где сейчас "Шахеды", какие области под угрозой атаки агрессора, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.
Смотрите также Россия массированно атаковала Павлоград: есть жертвы, количество пострадавших возросло
Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.
Несколько БПЛА курсом на Николаев.
В Запорожье прогремели взрывы. Работает ПВО.
Где сейчас воздушная тревога: смотрите интерактивную карту
Движение российских ударных дронов с Херсонщины в направлении Николаевщины.
Вражеские ударные БПЛА через Запорожскую область в направлении Днепропетровщины.
В Запорожской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу.