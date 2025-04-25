Где сейчас "Шахеды", какие области под угрозой атаки агрессора, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.

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Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

22:45, 25 апреля Несколько БПЛА курсом на Николаев.

22:43, 25 апреля В Запорожье прогремели взрывы. Работает ПВО.

22:28, 25 апреля Где сейчас воздушная тревога: смотрите интерактивную карту

22:24, 25 апреля

22:24, 25 апреля Движение российских ударных дронов с Херсонщины в направлении Николаевщины.

22:18, 25 апреля Вражеские ударные БПЛА через Запорожскую область в направлении Днепропетровщины.