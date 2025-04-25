Де зараз "Шахеди", які області під загрозою атаки агресора, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

22:45, 25 квітня Декілька БпЛА курсом на Миколаїв.

22:43, 25 квітня У Запоріжжі прогриміли вибухи. Працює ППО.

22:28, 25 квітня Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну мапу

22:24, 25 квітня Тривога на Миколаївщині й Херсонщині.

22:24, 25 квітня Рух російських ударних дронів із Херсонщини в напрямку Миколаївщини.

22:18, 25 квітня Ворожі ударні БпЛА через Запорізьку область у напрямку Дніпропетровщини.