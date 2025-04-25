Де зараз "Шахеди", які області під загрозою атаки агресора, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Декілька БпЛА курсом на Миколаїв.
У Запоріжжі прогриміли вибухи. Працює ППО.
Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну мапу
Тривога на Миколаївщині й Херсонщині.
Рух російських ударних дронів із Херсонщини в напрямку Миколаївщини.
Ворожі ударні БпЛА через Запорізьку область у напрямку Дніпропетровщини.
У Запорізькій та Дніпропетровській областях оголосили повітряну тривогу.