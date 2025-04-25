Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.

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В Павлограде есть погибшие и пострадавшие

В ночь на 25 апреля российская армия массированно атаковала Днепропетровскую область "Шахедами", Под ударом в частности оказался и Павлоград. На месте вражеских атак вспыхнули пожары, повреждены многоэтажки.

Сначала сообщали только об одной жертве российского террора – 76-летнюю женщину. Однако впоследствии количество жертв возросло. Так, по состоянию на 08:33 известно о 3 погибших в результате атаки на Павлоград. Среди жертв – ребенок.

Также в результате атаки есть пострадавшие – 8 человек. Известно, что 6 раненых госпитализировали, среди которых одна пациентка в тяжелом состоянии, другие – в среднем.

Кроме того, еще двое пострадавших получили помощь на месте и не нуждались в госпитализации. Среди пострадавших – 15-летняя девушка.

Сейчас в Павлограде продолжаются аварийно-спасательные работы.