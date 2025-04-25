Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Как отработала ПВО ночью
В Воздушных силах рассказали, что в ночь на 25 апреля 2025 года (с 22:30 24 апреля) противник атаковал Украину 103 ударными БПЛА типа "Шахед" или беспилотниками-имитаторами других типов. На этот раз враг запускал свои ударные дроны из таких районов:
- Курск;
- Брянск;
- Орел в России.
Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:30 подтверждено сбивание 41 ударного БПЛА типа "Шахед" (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны,
– написали военные.
Еще 40 вражеских беспилотников-имитаторов – локально потеряны, без негативных последствий.
Как отработала противовоздушная оборона ночью 25 апреля / Инфографика Воздушных сил ВСУ
В результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Сумская, Черкасская, Донецкая и Днепропетровская области.