Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. Помните о своей безопасности! Если БпЛА приближаются к вашей области – пройдите в безопасное место.
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Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с северо-востока.
Черниговская, Сумская области – угроза ударных БпЛА.