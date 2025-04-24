Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. Помните о своей безопасности! Если БпЛА приближаются к вашей области – пройдите в безопасное место.

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23:12, 24 апреля Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с северо-востока.