Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. Пам'ятайте про свою безпеку! Якщо БпЛА наближаються до вашої області – пройдіть у безпечне місце.
Дивіться також Ворог за 5 кілометрів від Дніпропетровської області: OSINT-аналітик описав бої під Покровськом
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
23:12, 24 квітня
Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північного сходу.
22:54, 24 квітня
Чернігівська, Сумська області – загроза ударних БпЛА.