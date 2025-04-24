Про це 24 Каналу розповів OSINT-аналітик та військовий оглядач Віталій Кононученко, наголосивши, що наймасованіше КАБи застосовуються противником на відтинку від Покровська до Добропілля. Також за добу російські загарбники на Покровському напрямку завдали 83 авіаційні удари, скинули 170 КАБів і здійснили 42 наступальні дії.

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Несуть серйозну загрозу

"Однак це не означає, що це застосування дає результат. Українські військові, які зараз стоять на тому напрямку кажуть, що росіяни не влучають авіабомбами. Раніше вони прилітали там з точністю 5 – 7 метрів, а зараз КАБи можуть мати відхилення 50 та навіть 100 метрів", – підкреслив OSINT-аналітик.

Це несе доволі серйозну загрозу, адже уламки розлітаються на великі відстані. Проте так сильно уражати всі точкові цілі, як це можливо було раніше, за його словами, зараз росіянам не вдається.

Так відбувається завдяки певним методам протидії з боку українських сил щодо російських супутників, які не дають ворогу, як зазначив військовий оглядач, точно наводити авіабомби.

Щодо штурмових дій, то останніми днями їхня інтенсивність збільшилась на напрямку від Андріївки у бік Удачного.

Росіяни продовжують робити спроби просунутися до Дніпропетровської області і здійснюють це фактично широким фронтом,

– підкреслив він.

Спочатку окупанти намагалися прориватися до кордону Донеччини з Дніпропетровщиною від Удачного у бік Межової, то пізніше були рухи південніше Новопавлівки. Потім ворог атакував з боку Курахового через Костянтинопіль і Багатир.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті

На усьому цьому фронті, як зазначив Кононученко, противник намагається промацати місце, де вдасться хоча б трохи протиснути українські оборонні лінії.

"На напрямку Удачного до кордону з Дніпропетровщиною залишається буквально 5 – 7 кілометрів. Росіяни дійсно доволі близькі до того, щоб встати, умовно, на кордоні, встромити свій прапор і сказати, що вони буцімто вже у Дніпропетровській області", – підкреслив він.

Виснажують потенціал противника

Водночас на цьому напрямку зараз сконцентровані дуже сильні бригади ЗСУ. Зокрема, багато безпілотних підрозділів, які демонструють дуже гарний результат. Вони створили фактично на лінії від Покровська – повз Котлине – і аж до Курахівського напрямку певну killzone, щоб росіяни не могли провести ротацію та організувати логістику саме на передньому краї.

Основне завдання українських сил – не дозволити ворогу сформувати штурмові групи, якими він міг би результативно наступати,

– підкреслив Віталій Кононученко.

Тому, за словами військового оглядача, дії, що відбуваються, вимагають від ворога дуже серйозного використання техніки. Зокрема, під час нещодавнього штурму в районі Андріївки росіяни застосували понад 20 одиниць бронетехніки. Однак прорватися їм вдалося лише точково на пару сотень метрів.

Українським військовослужбовцям вдається максимально виснажувати потенціал ворога. А також саме на цьому напрямку здійснювати дії, щоб просування росіян або не відбувалося, або було максимально ресурсозатратним для них.

Нагадаємо, що ветеран російсько-української війни та майор запасу Олексій Гетьман зауважив, що Кремль поставив завдання російській армії до 9 травня вийти щонайменше на Покровсько-Новопавлівський напрямок і звідти просунутись у напрямку Дніпропетровської області. За словами Гетьмана, до цієї дати Путін може оголосити про завершення так званої "СВО" або про початок її нової фази – просування на Дніпропетровщині.