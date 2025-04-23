Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті сьогодні

Протягом доби 22 квітня російські загарбники завдали 83 авіаційні удари, скинули 170 КАБ. Окрім того, застосували 1159 дронів-камікадзе, здійснили 4231 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

На Покровському напрямку окупанти здійснили 42 наступальні дії. Найбільша активність ворога – у районах Преображенки, Новоукраїнки, Шевченка, Водяного Другого, Малинівки, Єлизаветівки, Лисівки, Удачного, Успенівки, Новоолександрівки, Надіївки, Троїцького, Андріївки, а також у напрямках Новопавлівки, Романівки, Старої Миколаївки, Миролюбівки, Новомиколаївки.

4 боєзіткнення тривають досі. Також окупанти завдали авіаційних ударів по районах населених пунктів Покровськ, Удачне, Новомиколаївка, Сухий Яр, Зоря, Водяне, Гродівка, Красний Яр, Біляківка, Олексіївка й Новопавлівка.

За попередніми підрахунками, сьогодні (22 квітня – 24 Канал) на цьому напрямку наші воїни ліквідували 118 окупантів та поранили ще 95,

– зазначили в Генштабі.

Також захисники знищили 3 автомобілі, 9 мотоциклів, 2 пункти управління БпЛА, легкоброньований тягач, 12 БпЛА різного типу та 2 термінали супутникового зв'язку. Пошкодили 2 автомобілі, танк і 2 артилерійські системи російських окупантів.

Яка ситуація на Покровському напрямку: дивіться карту

На Харківському напрямку росіяни 4 рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі Вовчанська. Також завдали авіаційного удару по району населеного пункту Липці.

На Куп'янському – наші захисники відбили 2 ворожі атаки районі Загризового та Нової Кругляківки. Ще одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку Сили оборони зупинили 7 атак агресора в районах Надії, Новомихайлівки, а також у напрямках Ольгівки, Глущенкового й Новосергіївки. Ще 2 боєзіткнення тривають до цього часу.

На Сіверському – ворог здійснив 3 наступальні дії в районах Григорівки та Верхньокам'янського.

На Краматорському напрямку наші воїни зупинили 3 спроби російських загарбників просунутися вперед у районах Ступочок, Білої Гори та в бік Майського.

На Торецькому – окупанти 13 разів штурмували позиції українських захисників у районах Дачного, Дружби, Торецька та в напрямку Щербинівки. У Генштабі наголосили, що Сили оборони стійко стримують натиск і відбили всі штурми агресора.

На Новопавлівському напрямку наші воїни зупинили 15 атак окупантів поблизу Костянтинополя, Привільного, Новосілки та в бік Олексіївки й Одрадного. Агресор завдав авіаційного удару по населеному пункту Багатир.

На Гуляйпільському – противник двічі атакував у бік Новополя. Наші захисники успішно відбили спроби просунутися вперед. Під ворожими авіаційними ударами були віаційних ударів зазнали населені пункти Гуляйполе, Новодарівка та Новопіль.

На Оріхівському напрямку ворог провів 4 наступальні дії поблизу Малих Щербаків, Степового та П'ятихаток. Одне боєзіткнення ще триває. Також росіяни завдали авіаційних ударів по Лобковому, Кам'янському, Степногірську та Запоріжжі.

На Придніпровському – наступальних дій окупанти не проводили. Завдали авіаудару некерованими ракетами в районі Іванівки.

На Курському напрямку відбулося 21 боєзіткнення. Агресор завдав 17 авіаційних ударів, скинувши 46 керованих бомб по населених пунктах і позиціях Сил оборони. Окрім того, росіяни здійснили 290 артилерійських обстрілів, зокрема, 5 — із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Генштаб ЗСУ відзначив воїнів 31-ї окремої механізованої бригади, 79-го прикордонного загону Держприкордонслужби – Херсон, 105-ї окремої бригади територіальної оборони, які ефективно протистоять противнику.