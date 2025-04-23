Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте сегодня

В течение суток 22 апреля российские захватчики нанесли 83 авиационных удара, сбросили 170 КАБ. Кроме того, применили 1159 дронов-камикадзе, осуществили 4231 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.

На Покровском направлении оккупанты осуществили 42 наступательных действия. Наибольшая активность врага – в районах Преображенки, Новоукраинки, Шевченко, Водяного Второго, Малиновки, Елизаветовки, Лисовки, Удачного, Успеновки, Новоалександровки, Надиевки, Троицкого, Андреевки, а также в направлениях Новопавловки, Романовки, Старой Николаевки, Миролюбовки, Новониколаевки.

4 боестолкновения продолжаются до сих пор. Также оккупанты нанесли авиационные удары по районам населенных пунктов Покровск, Удачное, Новониколаевка, Сухой Яр, Заря, Водяное, Гродовка, Красный Яр, Беляковка, Алексеевка и Новопавловка.

По предварительным подсчетам, сегодня (22 апреля – 24 Канал) на этом направлении наши воины ликвидировали 118 оккупантов и ранили еще 95,

– отметили в Генштабе.

Также защитники уничтожили 3 автомобиля, 9 мотоциклов, 2 пункта управления БпЛА, легкобронированный тягач, 12 БпЛА различного типа и 2 терминала спутниковой связи. Повредили 2 автомобиля, танк и 2 артиллерийские системы российских оккупантов.

Какая ситуация на Покровском направлении: смотрите карту

На Харьковском направлении россияне 4 раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанска. Также нанесли авиационный удар по району населенного пункта Липцы.

На Купянском – наши защитники отбили 2 вражеские атаки районе Загрызово и Новой Кругляковки. Еще одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении Силы обороны остановили 7 атак агрессора в районах Надежды, Новомихайловки, а также в направлениях Ольговки, Глущенково и Новосергиевки. Еще 2 боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении – враг совершил 3 наступательных действия в районах Григорьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении наши воины остановили 3 попытки российских захватчиков продвинуться вперед в районах Ступочек, Белой Горы и в сторону Майского.

На Торецком направлении – оккупанты 13 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах Дачного, Дружбы, Торецка и в направлении Щербиновки. В Генштабе отметили, что Силы обороны стойко сдерживают натиск и отбили все штурмы агрессора.

На Новопавловском направлении наши воины остановили 15 атак оккупантов вблизи Константинополя, Привольного, Новоселки и в сторону Алексеевки и Отрадного. Агрессор нанес авиационный удар по населенному пункту Багатир.

На Гуляйпольском – противник дважды атаковал в сторону Новополя. Наши защитники успешно отбили попытки продвинуться вперед. Под вражескими авиационными ударами были виационных ударов подверглись населенные пункты Гуляйполе, Новодаровка и Новополь.

На Ореховском направлении враг провел 4 наступательные действия вблизи Малых Щербаков, Степного и Пятихаток. Одно боестолкновение еще продолжается. Также россияне нанесли авиационные удары по Лобковому, Каменскому, Степногорску и Запорожью.

На Приднепровском направлении – наступательных действий оккупанты не проводили. Нанесли авиаудар неуправляемыми ракетами в районе Ивановки.

На Курском направлении произошло 21 боестолкновение. Агрессор нанес 17 авиационных ударов, сбросив 46 управляемых бомб по населенным пунктам и позициям Сил обороны. Кроме того, россияне совершили 290 артиллерийских обстрелов, в частности, 5 - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Генштаб ВСУ отметил воинов 31-й отдельной механизированной бригады, 79-го пограничного отряда Госпогранслужбы – Херсон, 105-й отдельной бригады территориальной обороны, которые эффективно противостоят противнику.