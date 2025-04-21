Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. Свою карту аналітики оновили ввечері 21 квітня.

До теми Попри перемир'я, ворог атакував позиції ЗСУ: карта бойових дій 21 квітня

Як змінилася ситуація на фронті

Експерти зазначили, що нашим захисникам вдалося відкинути ворога біля Удачного, що поблизу Покровська у Донецькій області.

Водночас ворог просунувся у Дніпроенергії на Новопавлівському напрямку у Донецькій області. Окрім того, окупанти мали частковий успіх поблизу Кам'янського на Оріхівському напрямку у Запорізькій області.

Сили Оборони України відкинули противника південніше Удачного. Ворог просунувся біля Кам'янського та в Дніпроенергії,

– пишуть аналітики.

Яка ситуація біля Удачного: дивіться на карті

Що відбувається біля Дніпроенергії: дивіться на карті

Як змінився фронт поблизу Кам'янського: дивіться на карті

До слова, DeepState 20 квітня окупував Катеринівку, розташовану на північний схід від Лимана, а також просунувся біля Нового, Преорбаженки та в Сухій Балці.