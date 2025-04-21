Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Свою карту аналитики обновили вечером 21 апреля.
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Как изменилась ситуация на фронте
Эксперты отметили, что нашим защитникам удалось отбросить врага у Удачного, что вблизи Покровска в Донецкой области.
В то же время враг продвинулся в Днепроэнергии на Новопавловском направлении в Донецкой области. Кроме того, оккупанты имели частичный успех вблизи Каменского на Ореховском направлении в Запорожской области.
Силы Обороны Украины отбросили противника южнее Удачного. Враг продвинулся возле Каменского и в Днепроэнергии,
– пишут аналитики.
Какая ситуация возле Удачного: смотрите на карте
Что происходит возле Днепроэнергии: смотрите на карте
Как изменился фронт вблизи Каменского: смотрите на карте
К слову, DeepState 20 апреля оккупировал Катериновку, расположенную к северо-востоку от Лимана, а также продвинулся возле Нового, Преорбаженки и в Сухой Балке.