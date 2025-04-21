Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Свою карту аналитики обновили вечером 21 апреля.

К теме Несмотря на перемирие, враг атаковал позиции ВСУ: карта боевых действий 21 апреля

Как изменилась ситуация на фронте

Эксперты отметили, что нашим защитникам удалось отбросить врага у Удачного, что вблизи Покровска в Донецкой области.

В то же время враг продвинулся в Днепроэнергии на Новопавловском направлении в Донецкой области. Кроме того, оккупанты имели частичный успех вблизи Каменского на Ореховском направлении в Запорожской области.

Силы Обороны Украины отбросили противника южнее Удачного. Враг продвинулся возле Каменского и в Днепроэнергии,

– пишут аналитики.

Какая ситуация возле Удачного: смотрите на карте

Что происходит возле Днепроэнергии: смотрите на карте

Как изменился фронт вблизи Каменского: смотрите на карте

К слову, DeepState 20 апреля оккупировал Катериновку, расположенную к северо-востоку от Лимана, а также продвинулся возле Нового, Преорбаженки и в Сухой Балке.