Покровское направление остается самым горячим. Именно здесь захватчики пытаются активно наступать, передает 24 Канал.
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Отражение вражеской атаки
На днях воины 4-го батальона 3 бригады оперативного назначения "Спартан" провели блестящую операцию на Покровском направлении.
Нацгвардейцы смогли не только удержать позиции, но и отбросить врага, который пытался осуществить очередной прорыв. Также во время боя был взят в плен российский оккупант.
Кадры успешных действий защитников: смотрите видео
К слову, в ОТУВ "Хортица" рассказали, что оккупанты для недавнего большого штурма использовали 90 мотоциклов. Но украинские защитники сразу уничтожили их вместе с экипажем. Кроме того, захватчики вынуждены отступать в районе Котлино и на запад от него.