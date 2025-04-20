Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на слова представителя ОСГВ "Хортица" Виктора Трегубова в телеэфире "Мы – Украина".

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Враг теряет ресурсы и отступает

Российские войска снова используют для наступления легкую гражданскую технику. На этот раз для продвижения на Покровском направлении они привлекли целый отряд мотоциклов. Благодаря слаженной работе бойцов ВСУ, оккупанты понесли потери. Враг все еще пытается добраться до Покровска, ведь считает город стратегической целью.

Покровск остается наиболее интенсивным направлением. Интересный элемент Покровского направления заключается в том, что как раз там, несмотря на то, что россияне прилагают больше всего сил – они имеют там наименьшие успехи,

– отметил Трегубов.

Так оккупанты для недавнего большого штурма использовали 90 мотоциклов. Но украинские защитники сразу уничтожили вместе с экипажем.

Кроме этого представитель ОСГВ "Хортица" сообщил, что россияне даже начали отступать в районе Котлино и к западу от него. Вооруженные Силы Украины твердо удерживают позиции на ключевых рубежах, чтобы враг не достиг своих целей по захвату большей территории нашей страны.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска продвинулись на Покровском и Северском направлениях у Белогоровки, Разлива и в Успеновке. Воины ВСУ борются с оккупантами, держат оборону, закрепились на территории Курской области и продвинулись в Белгородской области.