Это дает возможность нашим бойцам не только отражать атаки. Это 24 Каналу отметил военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко.

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"Это дает возможность не только отражать атаки, пробовать не пропустить врага дальше. Есть прекрасное понимание, что как только появляется возможность, идет контратака, которая заканчивается успехом, лучшими тактическими позициями для наших сил, лучшим удержанием обороны в будущем. Это очень важно", – сказал он.

На Покровском направлении продолжаются интенсивные бои, там сложная ситуация. Однако это успех, когда есть возможность несколько улучшить собственные позиции и отбросить врага. Тактика и стратегия ВСУ действительно совершенствуются, что дает хорошие результаты.

Ситуация возле Покровска: смотрите на карте

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки на Покровском направлении ВСУ отбили 48 штурмов и ликвидировали 703 оккупантов. Там сейчас самая горячая ситуация.