Об этом рассказывает 24 Канал з Гентаб ВСУ. Всего с начала суток произошло 114 боевых столкновений.

Читайте также ССО уничтожили наблюдательный пост морской пехоты России: ликвидирован автор известного фейк-видео

ВСУ уничтожают врага на востоке

Враг активно применяет авиацию и дроны: за сутки нанес один ракетный и 60 авиаударов, использовав три ракеты, 60 управляемых авиабомб и более тысячи дронов-камикадзе. Также осуществлено более 5 тысяч обстрелов по позициям наших войск и мирных населенных пунктах.

На Купянском направлении продолжается одно боестолкновение, враг атаковал пять раз. На Лиманском украинские воины отбили 17 штурмов, два боя до сих пор продолжаются. Активные бои продолжаются и на Краматорском, Торецком и Северском направлениях.

На Покровском направлении враг провел 54 атаки в районах более десяти населенных пунктов. Кроме потерь в живой силе, украинские воины уничтожили десятки единиц вражеской техники – 26 бронированных машин, артиллерию, РСЗО, склады БК и элементы РЭБ. Также повреждены четыре артсистемы, два танка, ПВО и другую технику.

На других направлениях, в частности Новопавловском, Ореховском и Курском, противник также понес потери, но активность атак несколько ниже. На Харьковщине, в районах Гуляйполя и Приднепровья, вражеских наступательных действий пока не зафиксировано.

Генштаб отмечает эффективную работу подразделений 144-й отдельной механизированной бригады и 140-го отдельного разведывательного батальона Морской пехоты, которые наносят врагу мощные потери.