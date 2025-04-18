Це дає можливість нашим бійцям не лише відбивати атаки. Це 24 Каналу зауважив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко.

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"Це дає можливість не тільки відбивати атаки, пробувати не пропустити ворога далі. Є прекрасне розуміння, що як тільки з’являється можливість, йде контратака, яка закінчується успіхом, кращими тактичними позиціями для наших сил, кращим утриманням оборони у майбутньому. Це дуже важливо", – сказав він.

На Покровському напрямку тривають інтенсивні бої, там складна ситуація. Однак це успіх, коли є можливість дещо покращити власні позиції та відкинути ворога. Тактика та стратегія ЗСУ дійсно вдосконалюються, що дає хороші результати.

Ситуація біля Покровська: дивіться на карті

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби на Покровському напрямку ЗСУ відбили 48 штурмів і ліквідували 703 окупантів. Там зараз найгарячіша ситуація.