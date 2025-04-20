Покровський напрямок залишається найгарячішим. Саме тут загарбники намагаються найактивніше наступати, передає 24 Канал.

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Відбиття ворожої атаки

Днями воїни 4-го батальйону 3 бригади оперативного призначення "Спартан" провели блискучу операцію на Покровському напрямку.

Нацгвардійці змогли не лише втримати позиції, а й відкинути ворога, який намагався здійснити черговий прорив. Також під час бою було взято в полон російського окупанта.

Кадри успішних дій захисників: дивіться відео

До слова, в ОТУВ "Хортиця" розповіли, що окупанти для нещодавнього великого штурму використали 90 мотоциклів. Але українські захисники одразу знищили їх разом з екіпажем. Крім того, загарбники змушені відступати у районі Котлиного і на захід від нього.