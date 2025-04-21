За прошедшие сутки на передовой зафиксировано 96 боевых столкновений. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Ситуация на фронте 21 апреля

Россияне нанесли по украинским населенным пунктам 1882 обстрела, в частности 33 – из реактивных систем залпового огня. Также для поражения было привлечено 957 дронов-камикадзе.

На Харьковском направлении противник оккупанты пытались прорвать оборонительные рубежи ВСУ вблизи населенного пункта Красное Первое.

На Купянском направлении состоялась атака захватчиков в районе Голубовки.

На Лиманском направлении враг совершил 12 атак. Противник пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Надежда, Мирное, Грековка, Екатериновка, Новое и Ямполовка.

Лиманское направление по состоянию на сейчас: карта

На Северском направлении россияне трижды пытались пройти вперед в районе Белогоровки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении оккупанты провели пять атак возле Часового Яра и в сторону Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении произошло 10 вражеских атак вблизи Дружбы, Торецка и Леонидовки.

Ситуация на Торецком направлении: карта фронта

На Покровском направлении украинские защитники остановили 39 штурмовых действий агрессора вблизи Сухой Балки, Миролюбовки, Елизаветовки, Лисовки, Котлиного, Удачного, Новоалександровки, Успеновки, Преображенки, Андреевки и Разлива.

Боевые действия на Покровском направлении: показываем на карте

На Новопавловском направлении оккупанты совершили пять атак в районе Константинополя, Скудного и в сторону Одрадного.

На Ореховском направлении российская армия четыре раза надвигалась на позиции ВСУ в районах Малой Токмачки, Малых Щербаков и Степного.

У Курской области за прошедшие сутки враг совершил 184 обстрела, 17 из которых - из РСЗО. Защитники остановили 16 штурмовых действий россиян.

Украинские воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике. За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны вели зеркальные атаки на действия врага и поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также артиллерийское средство врага. Потери российских захватчиков составили 670 человек.