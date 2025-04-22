Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Что происходило на фронте за сутки

На Купянском направлении произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмы неподалеку Петропавловки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг пытался продвигаться и 25 раз атаковал ВСУ вблизи Нового, Надии, Новомихайловки, Грековки, Мирного, Колодезей, Торского и в направлении Нового Мира и Зеленой Долины.

Ситуация на Лиманском направлении: показываем на карте

На Северском направлении в районах Верхнекаменского и Переездного противник атаковал позиции украинских войск два раза.

На Краматорском направлении произошло четыре боестолкновения вблизи Васюковки, Часова Яра, Маркового и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 23 атаки неподалеку Торецка, Дылеевки и Щербиновки.

Враг активно наступает на Торецком направлении: карта

На Покровском направлении россияне совершили 61 штурмовое и наступательное действие в районах Сухой Балки, Миролюбовки, Елизаветовки, Сухого Яра, Водяного Второго, Котлиного, Успеновки, Новоалександровки, Надиевки, Троицкого, Тарасовки, Проминя, Лысовки, Удачного, Преображенки, Котляровки, Андреевки и в направлении Александрополя, Новопавловки, Березовки.

Больше всего атак за сутки – на Покровском направлении: карта фронта

На Новопавловском направлении враг атаковал позиции ВСУ 19 раз вблизи Константинополя, Вольного Поля, Привольного, Новоселки, Разлива и в сторону Одрадного.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили три вражеских штурма в направлении Степового и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении враг наступал дважды, но безрезультатно.

На Харьковском и Гуляйпольском направлениях активных наступательных действий врага не зафиксировано.

На Курском направлении за сутки произошло 21 боестолкновение. Россияне совершили 27 авиационных ударов, сбросили 45 управляемых бомб, а также 336 раз обстреляли из артиллерии.

Захватчики 5832 раз обстреляли позиции ВСУ и населенные пункты, в частности 122 удара было нанесено из реактивных систем залпового огня. Зато авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 мест сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врагов и два пункта управления и шесть артиллерийских систем. Потери среди российских солдат составили 1130 человек.