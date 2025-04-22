Общие потери России в войне уже достигли 943 060. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага по состоянию на 22 апреля

Личного состава – около 943 060 (+1130),

танков – 10 683 (+4),

боевых бронированных машин – 22 296 (+19),

артиллерийских систем – 26 689 (+26),

РСЗВ – 1367 (+0),

средств ПВО – 1140 (+1),

самолетов – 370 (+0),

вертолетов – 335 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 33 388 (+118),

крылатых ракет – 3148 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 45 458 (+134),

специальной техники – 3859 (+0).



Потери врага на 22 апреля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника – личный состав, боевые бронированные машины, артиллерийские системы и РСЗО. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", – отметили в Генштабе.