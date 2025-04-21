Об этом 24 Каналу рассказал офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко, отметив, что россияне постоянно адаптируются, используя различную технику для ведения боя и передвижения. В то же время для врага человеческий ресурс не является наибольшей ценностью.

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Стремятся реализовывать свое преимущество

"В России не сильно берегут своих наемников, мобилизованных или преступников, которых они насобирали из тюрем. Для них это один из основных ресурсов для того, чтобы максимально давить. И потери, которые они несут, свидетельствуют об этом", – подчеркнул он.

Для россиян нет проблемы, по его словам, мобилизовать по 1 – 1,5 тысячи наемников, вербовать из тюрем заключенных, давать им оружие, чтобы они продолжали совершать свои преступления

Для оккупантов "пушечное мясо" является самым дешевым ресурсом, который они используют бездумно. Благодаря применению большего количества личного состава, они стремятся реализовывать свое преимущество,

– сказал Назаренко.

Этот ресурс, по его словам, россияне пытаются использовать, экономя другие, в частности, дроны, технику – в зависимости от оккупационного подразделения.

В то же время нельзя ни в коем случае недооценивать врага, у него есть довольно много подготовленных подразделений, которые используют новейшую технику, вооружения и, в частности, пытаются беречь свой личный состав,

– подчеркнул офицер артиллерии.

Оккупанты, к сожалению, могут себе позволить оперативно пополнять собственные потери, особенно в живой силе, а также в артиллерии, боеприпасах. Кроме того, вести не только прицельный артиллерийский огонь, но и бомбить из артиллерии мирные прифронтовые города и села.

К тому же противник может позволить себе использовать ракетные системы залпового огня и КАБы.

То, что некоторые российские подразделения, возможно, понесли огромные потери в технике, означает, что они вместо нее будут применять другие средства, которые имеют в наличии,

– подчеркнул Владимир Назаренко.

Однако в целом тенденция такова, что на Востоке по всей линии боестолкновения враг пытается продвигаться, максимально используя ресурсы. Также в дальних тылах и даже на территории России он имеет возможность получать пополнение, боеприпасы и другие средства для ведения, в частности, штурмовых действий.

Напомним, что по словам представителя ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова, во время штурма на Покровском направлении оккупанты понесли потери в живой силе и технике. В частности поэтому у Покровска они уже не имеют значительных успехов. Также россияне начали отступать в районе Котлиного, расположенного неподалеку Покровска.