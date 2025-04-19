Американские аналитики обновили свои карты различных участков фронта. 24 Канал покажет их и основные выводы ISW.

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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 19 апреля

Российские войска продвинулись в Курской области. Геолокационные кадры от 17 апреля показывают их на северной окраине Горнали, что к юго-западу от Суджи.

области. Геолокационные кадры от 17 апреля показывают их на северной окраине Горнали, что к юго-западу от Суджи. На северо-западе Белгородской области бои продолжались бои, но продвижений не было.

области бои продолжались бои, но продвижений не было. Никакие источники не сообщали о наземных действиях в приграничной зоне Сумской области.

области. Ограниченные наступательные операции россиян продолжались к северо-востоку от города Харькова вблизи Волчанска, без успехов.

вблизи Волчанска, без успехов. Российские войска продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные кадры от 17 и 18 апреля указывают, что оккупанты прошли вблизи трассы Р-79 Купянск – Двухлетняя на юго-запад от Западного, что к северу от Купянска, и до восточной окраины Малой Шапковки, что на северо-запад от Купянска.

направлении. Геолокационные кадры от 17 и 18 апреля указывают, что оккупанты прошли вблизи трассы Р-79 Купянск – Двухлетняя на юго-запад от Западного, что к северу от Купянска, и до восточной окраины Малой Шапковки, что на северо-запад от Купянска. Российские войска 18 апреля продолжали наступление до Боровой , успехов не имели.

, успехов не имели. На Лиманском направлении оккупанты продвигались. Геолокационные кадры показали их в центре Нового, что к северо-востоку от Лимана.

направлении оккупанты продвигались. Геолокационные кадры показали их в центре Нового, что к северо-востоку от Лимана. 18 апреля российские войска продолжили наземные наступления на Северском направлении, но не продвинулись.

направлении, но не продвинулись. Атаки на Часов Яр также продолжались, но изменений не зафиксировано.

Боевые действия в Украине и России за 18 апреля / Карты ISW

Украинские войска продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры от 18 апреля показывают движение ВСУ на северо-запад от Дружбы, что на северо-восток от Торецка.

направлении. Геолокационные кадры от 18 апреля показывают движение ВСУ на северо-запад от Дружбы, что на северо-восток от Торецка. Российские войска продолжали наступательные действия на Покровском направлении, но без подтвержденного продвижения.

направлении, но без подтвержденного продвижения. Продолжалось и наступление врага на Новопавловском направлении, но без успехов.

направлении, но без успехов. На Кураховском направлении россияне продвинулись, в частности в центр Константинополя, что к западу от Курахово.

направлении россияне продвинулись, в частности в центр Константинополя, что к западу от Курахово. Продолжались российские наступательные действия у Великой Новоселки , без продвижений.

, без продвижений. Российские и украинские источники не сообщали о наземной активности на Гуляйпольском направлении 18 апреля.

направлении 18 апреля. Наступательные действия фиксировали на западе Запорожской области, но россияне там не продвигались.

области, но россияне там не продвигались. Информации о наземных действиях на Днепровском направлении (Херсонская область) 18 апреля не было.

Подытоживая свой ежедневный отчет, Институт изучения войны указал, что украинские войска продвинулись под Торецком, а российские – в Курской области, вблизи Купянска, Лимана и Курахово.

В отчете за предыдущие сутки Институт изучения войны писал, что украинские войска продвинулись под Торецком, а российские – в Курской области, а также вблизи Купянска, Торецка, Покровска, Новопавловки, Великой Новоселки и на западе Запорожской области.