Американські аналітики оновили свої карти різних ділянок фронту. 24 Канал покаже їх та основні висновки ISW.
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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 19 квітня
- Російські війська просунулися в Курській області. Геолокаційні кадри від 17 квітня показують їх на північній околиці Горналі, що на південний захід від Суджі.
- На північному заході Бєлгородської області бої тривали бої, але просувань не було.
- Жодні джерела не повідомляли про наземні дії в прикордонній зоні Сумської області.
- Обмежені наступальні операції росіян тривали на північний схід від міста Харкова поблизу Вовчанська, без успіхів.
- Російські війська просунулися на Куп'янському напрямку. Геолокаційні кадри від 17 і 18 квітня вказують, що окупанти пройшли поблизу траси Р-79 Куп'янськ – Дворічна на південний захід від Західного, що на північ від Куп’янська, та до східної околиці Малої Шапківки, що на північний захід від Куп’янська.
- Російські війська 18 квітня продовжували наступ до Борової, успіхів не мали.
- На Лиманському напрямку окупанти просувалися. Геолокаційні кадри показали їх у центрі Нового, що на північний схід від Лимана.
- 18 квітня російські війська продовжили наземні наступи на Сіверському напрямку, але не просунулися.
- Атаки на Часів Яр також тривали, але змін не зафіксовано.
Бойові дії в Україні та Росії за 18 квітня / Карти ISW
- Українські війська просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри від 18 квітня показують рух ЗСУ на північний захід від Дружби, що на північний схід від Торецька.
- Російські війська продовжували наступальні дії на Покровському напрямку, але без підтвердженого просування.
- Тривав і наступ ворога на Новопавлівському напрямку, але без успіхів.
- На Курахівському напрямку росіяни просунулися, зокрема в центр Костянтинополя, що на захід від Курахового.
- Тривали російські наступальні дії біля Великої Новосілки, без просувань.
- Російські та українські джерела не повідомляли про наземну активність на Гуляйпільському напрямку 18 квітня.
- Наступальні дії фіксували на заході Запорізької області, але росіяни там не просувалися.
- Інформації про наземні дії на Дніпровському напрямку (Херсонська область) 18 квітня не було.
У звіті за попередню добу Інститут вивчення війни писав, що українські війська просунулися під Торецьком, а російські – в Курській області, а також поблизу Куп’янська, Торецька, Покровська, Новопавлівки, Великої Новосілки та на заході Запорізької області.