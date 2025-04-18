Вони також погрожували Польщі та країнам Балтії серйозними наслідками, якщо НАТО почне війну проти Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

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Кремль використовує риторику погроз проти Європи

17 квітня речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Москва розцінить будь-яке застосування далекобійних ракет Taurus проти своєї території як безпосередню участь Німеччини у війні. У тому ж дусі вона пригрозила Естонії, повторюючи нещодавню заяву директора Служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Наришкіна про те, що Польща та країни Балтії "першими постраждають" у разі "агресії НАТО" проти Росії чи Білорусі.

У ISW наголошують: подібні погрози – не нові. Кремль неодноразово використовував подібну тактику залякування на адресу США, зокрема через передачу Україні ракет ATACMS.

Аналітики вважають, що Росія навмисно представляє будь-яке посилення оборони Європи або військову підтримку Києва як провокацію, аби змусити союзників України відступити.

Напередодні майбутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив про можливість надати Києву Taurus, якщо це буде погоджено з партнерами ЄС. Однією з потенційних цілей ракет він назвав сухопутні шляхи між Росією і окупованим Кримом.

Це викликало реакцію з боку заступника голови Радбезу Росії Дмитра Медведєва, який назвав Мерца "нацистом". Тим часом речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що будь-яке постачання подібного озброєння призведе до ескалації.