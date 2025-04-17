Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт аналітиків американського Інституту вивчення війни.

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Кремль намагається звинуватити Україну у відсутності прогресу до перемир'я

В ISW нагадують заяву Білого дому, в якій вказувалося, що США не братимуть участі в економічних угодах з Росією, доки вона не погодиться на припинення вогню, на тлі триваючих спроб Росії перекласти провину на Україну за відмову самого Кремля від такого припинення вогню.

Прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що Трамп "дуже чітко" дав зрозуміти, що американсько-російські економічні партнерства можуть стати стимулом для Росії припинити війну проти України, але США "спершу потрібно побачити перемир'я" – ймовірно, маючи на увазі тимчасове або постійне повне припинення вогню в Україні.

Аналітики інституту вивчення війни пишуть, що адміністрація Трампа раніше характеризувала тимчасове повне припинення вогню як "необхідний крок" на шляху до досягнення міцного мирного врегулювання в Україні. Глава Кремля Путін відхилив спільну американсько-українську пропозицію щодо повного припинення вогню на 30 днів, коли Трамп телефонував Путіну 18 березня, і з того часу високопоставлені російські посадовці повторювали відмову Путіна, намагаючись перекласти провину на Україну та домогтися додаткових двосторонніх поступок від Сполучених Штатів.

В середу, 16 квітня, посіпака Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що рішення України продовжити воєнний стан і продовжити загальну мобілізацію до 6 серпня 2025 року є спробою зберегти "нестабільну структуру" України, і натякав, що "заборона України на переговори з Росією гальмує прогрес у напрямку припинення війни".

Російська влада також, схоже, активізує свої зусилля, що свідчить про те, що Кремль має намір підтримувати свої поточні зусилля з формування збройних сил ще деякий час, незважаючи на мирні переговори.

Кремль продовжує намагатися звинуватити Україну у відсутності прогресу на шляху до бажаного Трампом повного припинення вогню,

– ідеться у звіті аналітиків.

В ISW підкреслили, що Україна вже погодилася на пропозицію Трампа про тимчасове повне припинення вогню, тоді як офіційні особи Кремля постійно повторювали, що не підлягають обговоренню вимоги їхнього президента щодо "зміни режиму в Україні, великих територіальних поступок і обмежень українських військових, які зроблять Україну беззахисною, оскільки умови повинні бути виконані, перш ніж Росія зможе погодитися на майбутнє припинення вогню".