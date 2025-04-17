Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет аналитиков американского Института изучения войны.

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Кремль пытается обвинить Украину в отсутствии прогресса к перемирию

В ISW напоминают заявление Белого дома, в котором указывалось, что США не будут участвовать в экономических соглашениях с Россией, пока она не согласится на прекращение огня, на фоне продолжающихся попыток России переложить вину на Украину за отказ самого Кремля от такого прекращения огня.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп "очень четко" дал понять, что американо-российские экономические партнерства могут стать стимулом для России прекратить войну против Украины, но США "сперва нужно увидеть перемирие" – вероятно, имея в виду временное или постоянное полное прекращение огня в Украине.

Аналитики института изучения войны пишут, что администрация Трампа ранее характеризовала временное полное прекращение огня как "необходимый шаг" на пути к достижению прочного мирного урегулирования в Украине. Глава Кремля Путин отклонил совместное американо-украинское предложение о полном прекращении огня на 30 дней, когда Трамп звонил Путину 18 марта, и с тех пор высокопоставленные российские чиновники повторяли отказ Путина, пытаясь переложить вину на Украину и добиться дополнительных двусторонних уступок от Соединенных Штатов.

В среду, 16 апреля, приспешник Путина Дмитрий Песков заявил, что решение Украины продлить военное положение и продолжить всеобщую мобилизацию до 6 августа 2025 года является попыткой сохранить "нестабильную структуру" Украины, и намекал, что "запрет Украины на переговоры с Россией тормозит прогресс в направлении прекращения войны".

Российские власти также, похоже, активизируют свои усилия, что свидетельствует о том, что Кремль намерен поддерживать свои текущие усилия по формированию вооруженных сил еще некоторое время, несмотря на мирные переговоры.

Кремль продолжает пытаться обвинить Украину в отсутствии прогресса на пути к желаемому Трампом полному прекращению огня,

– говорится в отчете аналитиков.

В ISW подчеркнули, что Украина уже согласилась на предложение Трампа о временном полном прекращении огня, тогда как официальные лица Кремля постоянно повторяли, что не подлежат обсуждению требования их президента по "изменению режима в Украине, больших территориальных уступок и ограничений украинских военных, которые сделают Украину беззащитной, поскольку условия должны быть выполнены, прежде чем Россия сможет согласиться на будущее прекращение огня".