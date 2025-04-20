По состоянию на утро 20 апреля Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 941 тысячи бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 20 апреля 2025 года

  • Личного состава – около 941 100 (+950),
  • танков – 10677 (+1),
  • боевых бронированных машин – 22271 (+5),
  • артиллерийских систем – 26649 (+49),
  • РСЗО – 1368 (+0),
  • средств ПВО – 1139 (+0),
  • самолетов – 370 (+0),
  • вертолетов – 335 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 33240 (+64),
  • крылатых ракет – 3148 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 45274 (+112),
  • специальной техники – 3859 (+1).

Втрати ворога на 20 квітня 2025 рокуПотери врага на 20 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ