Станом на ранок 20 квітня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 941 тисячу бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 20 квітня 2025 року
- Особового складу – близько 941 100 (+950),
- танків – 10677 (+1),
- бойових броньованих машин – 22271 (+5),
- артилерійських систем – 26649 (+49),
- РСЗВ – 1368 (+0),
- засобів ППО – 1139 (+0),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 335 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 33240 (+64),
- крилатих ракет – 3148 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 45274 (+112),
- спеціальної техніки – 3859 (+1).