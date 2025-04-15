Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу ССО. Там також показали відповідне відео.
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ССО здійснили наліт на ворожі позиції
Воїни 6-го полку "Рейнджер" ССО провели успішний наліт на ворожі позиції на одному з операційних напрямків.
Під час проведення спеціальних дій, оператори Сил спецоперацій виявили 5 окупантів у бліндажі.
Після швидкого, проте ретельного планування, оператори висунулися до позицій ворога. В результаті швидкого нальоту воїни ССО знищили двох військових противника, а інших трьох змусили здатися у полон, чим зберегли їм життя,
– розповіли в ССО.
Невдовзі група відійшла разом з військовополоненими. Вказується, що задачу виконано без втрат.
Оператори ССО здійснили наліт та взяли полонених: дивіться відео
Нагадаємо, що оператори підрозділу "Баліста" Сил спеціальних операцій декілька тижнів на одному з операційних напрямків коригували удари по ворожих об'єктах, в тому числі по польовому складу боєприпасів.
Завдяки злагодженій роботі було знищено й поранено до десяти ворожих військових, а також знищена або виведена з ладу важлива техніка ворога.