Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій. Там також оприлюднили відео бойової роботи.

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Спецпризначенці знищили багато техніки ворога

Оператори підрозділу "Баліста" Сил спеціальних операцій декілька тижнів на одному з операційних напрямків коригували удари по ворожих об'єктах, в тому числі по польовому складу боєприпасів.

Завдяки злагодженій роботі знищено й поранено до десяти ворожих військових. Крім цього, знищена або виведена з ладу важлива техніка противника.

Серед знищеного та пошкодженого:

️польовий склад з боєкомплектом (до 50 тонн боєприпасів);

️два складських приміщення;

️сім одиниць військової автотехніки;

️дві артилерійські системи невстановленого типу;

️гаубиця Мста-Б;

️реактивна система залпового вогню БМ-21 "Град".

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Нагадаємо, що за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 1310 окупантів, загальні втрати російської армії перевищили 933 тисячі осіб.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила значну кількість техніки, включаючи 10 622 танки та 22 130 бойових броньованих машин.