Загальні втрати ворога вже перевищили 933 тисячі особового складу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:

  • особового складу – близько 933 980 (+1310) осіб,
  • танків – 10 622 (+19),
  • бойових броньованих машин – 22 130 (+42),
  • артилерійських систем – 26 222 (+59),
  • РСЗВ – 1 362 (+0),
  • засоби ППО – 1 130 (+2),
  • літаків – 370 (+0),
  • гелікоптерів – 335 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32 544 (+119),
  • крилаті ракети – 3 145 (+0),
  • кораблі / катери – 28 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 44 129 (+179),
  • спеціальна техніка – 3 801 (+2).

Втрати Росії у війні
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, раніше в ОТУ "Луганськ" повідомили про колосальні втрати росіян під Торецьком. Так, лише на цій ділянці фронту протягом березня окупаційна армія майже 7 тисяч солдатів вбитими та пораненими.