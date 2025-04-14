Загальні втрати ворога вже перевищили 933 тисячі особового складу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також У Селидовому український літак розбомбив будинок з окупантами
Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:
- особового складу – близько 933 980 (+1310) осіб,
- танків – 10 622 (+19),
- бойових броньованих машин – 22 130 (+42),
- артилерійських систем – 26 222 (+59),
- РСЗВ – 1 362 (+0),
- засоби ППО – 1 130 (+2),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 335 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32 544 (+119),
- крилаті ракети – 3 145 (+0),
- кораблі / катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 44 129 (+179),
- спеціальна техніка – 3 801 (+2).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
До слова, раніше в ОТУ "Луганськ" повідомили про колосальні втрати росіян під Торецьком. Так, лише на цій ділянці фронту протягом березня окупаційна армія майже 7 тисяч солдатів вбитими та пораненими.