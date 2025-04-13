Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника ОТУ "Луганськ" Дмитра Запорожця в етері "Суспільне. Студія".

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Росія втрачає солдатів на Торецькому напрямку

Наразі на Торецькому напрямку ворог проводить інтенсивні бойові дії. У Торецьку тривають вуличні бої, росіяни прагнуть захопити місто і просуватися далі. У зоні відповідальності ОТУ "Луганськ" лише за минулу добу відбулося 16 штурмів.

Однак намагання окупантів захопити цю ділянку часто закінчуються значиними втратами. Дмитро Запорожець розповів, що за березень воїни, які тримають фронт на Торецькому напрямку, вбили та пораненили майже сім тисяч російських солдатів.

За минулий місяць в нашій операційній зоні було знищено 6832 окупанти, які були долучені до колонок "двісті", "триста". Якісь там з колонки "триста" також потрапили в колонку "двісті". Це говорить про те, що потенціал у ворога є, ким наступати ще є. Стягують до лінії фронту всіх — і на костилях, і кульгавих, і хворих, й інших,

– повідомив речник.

Росіяни втрачають біля Торецька як людські ресурси, так і техніку. Через це вони намагаються тиснути на ЗСУ на флангах в Торецьку, аби отримувати менше ударів з боку Сил оборони. Вороги штурмують на півдні та півночі міста, щоб їх не знищували в центрі. Російські війська зрозуміли, що залишати техніку в районі Дружби – небезпечно.

Якщо раніше штурмові дії, які проводив противник, відбувались з центральної частини, а вони свою техніку залишали десь в районі Дружби, то за допомогою наших флангових атак, ми таку техніку знищували... Щоб уникати цих моментів, вони, скоріше всього, замислились, щоб почати штурмові дії з флангів,

– прокоментував Запорожець.

Окупанти залишають техніку на околицях та просуваються в Торецьк на цивільних авто. Нещодавно бійці 12 бригади "Азов" відбили за допомогою дронів ворожий штурм. Окупанти пересувалися на "Нивах" і "буханках" без бронезахисту, що знову призвело до значних втрат.